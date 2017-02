La Fiscalia General de l’Estat ha criticat aquest dilluns a la matinada “l’assetjament” i els “insults” que, segons el ministeri públic, es van produir per part d’un “grup de radicals” als fiscals a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després de la penúltima jornada del judici pel 9-N a l’ex-president de la Generalitat Artur Mas, l’ex-vicepresidenta Joana Ortega i l’ex-consellera d’Educació Irene Rigau.En aquest sentit, ha expressat la seva “solidaritat i suport” als fiscals de Catalunya i “especialment” a la fiscal en cap a la demarcació de Barcelona, Ana Magaldi, que va ser escridassada per un grup de persones a la sortida del TSJC. D’altra banda, la Fiscalia General de l’Estat ha mostrat la seva “profunda preocupació pels intents de pressionar la Justícia en la seva tasca de fer prevaldre l’imperi de la llei”.A més a més, ha refermat el “compromís dels fiscals” en compliment de la legalitat davant “als qui seguint la irracional aventura de la falta de respecte a l’estat de dret intenten imposar-se mitjançant la violència i l’insult a qui posen la seva dedicació al servei de la llibertat de tots els ciutadans, que només és possible des del respecte a la vigència de l’ordenament jurídic”.El secretari d’Organització del PSC, Salvador Illa, ha condemnat "tot tipus d’agressió ni que sigui verbal". En ser preguntat, Illa ha dit que, particularment i tot i respectar el dret a manifestació, no li agraden les manifestacions "davant d’un jutjat" i ha mostrat el "màxim respecte" i la "plena confiança" a que tant la fiscalia com la judicatura "actuaran amb independència" a l’hora de dictar sentència. Illa ha insistit en el fet que les agressions verbals "no formen part de la pauta de comportament" en l’esfera política.

