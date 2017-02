La diputada de la CUP Anna Gabriel va escandalitzar les ments més conservadores quan va defensar l'opció de tenir fills cuidats per una "tribu" . Aviat potser serà més fàcil, com a mínim a Barcelona, ja que l'Ajuntament ha encarregat a la cooperativa Spora Sinergies la redacció d'un "estudi jurídic sobre grups de criança compartida i projectes de mares o pares de dia de base associativa".L'objectiu seria articular un marc normatiu i legislatiu per donar cobertura a aquestes pràctiques, regular-lo i consolidar-lo, incloent possibilitats com cedir espais municipals o oferir subvencions o ajudes "a famílies i/o professionals d'aquests serveis". El seu cost superarà per poc els 20.000 euros (21.780 euros).

