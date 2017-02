Després que el paper del Govern en l'acollida de refugiats s'hagi convertit en motiu de polèmica aquest cap de setmana - arran d'unes afirmacions de Jordi Évole, ràpidament respostes per l'executiu català -, ERC ha volgut subratllar la voluntat d'acollida de la societat catalana. L'encarregat de fer-ho ha estat el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, que ha recordat que, malgrat no disposar de les competències per atendre els refugiats i dependre de les decisions de l'estat espanyol, l'acollida "forma part de l'ADN" de Catalunya. "Aquest Govern treballa sense totes les competències que voldria, competències per les quals està lluitant, per la via del referèndum", ha afirmat Rufián.El dirigent, que no ha citat en cap moment el nom de Jordi Évole, ha insistit que el Govern ha ofert 4.500 places per atendre refugiats però que no ha comptat amb la col·laboració de l'executiu del PP. Rufián ha retret a l'executiu de Mariano Rajoy que hagi rebut 3.500 milions en ajudes per acollir persones refugiades i n'hagi destinat "zero" a Catalunya. "Quants diners han arribat a Catalunya? Zero", ha afirmat. El diputat republicà ha subratllat que el Govern i també un bon nombre d'ajuntaments estan "determinats" a atendre persones que busquen una nova llar fugint de conflictes bèl·lics, com ja ho va fer en el passat amb altres onades migratòries procedents de l'Estat.En el seu argumentari, Rufián ha lamentat la gestió dels recursos públics que fa el govern espanyol. També ha fet una crida a participar en la manifestació en defensa dels refugiats programada per aquest dissabte a Barcelona . Més de 800 entitats, agrupades en la plataforma "Casa nostra, casa vostra", treballen per convertir la concentració en un acte massiu.

