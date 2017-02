Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dilluns al migdia la fase d’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat) pel temporal marítim amb fort onatge i mar de fons previst pel Servei Meteorològic de Catalunya des d’avui i fins dimecres. Així, les onades poden superar els 2,5 metres a tot el litoral i es poden produir fortes ratxes de vent que poden superar els 40-50 quilòmetres per hora.D’altra banda, l’SMC preveu que a conseqüència de les pluges que afectaran tot el territori, a les comarques del Pirineu de Girona es podran acumular 100 l/m2 en 24 hores des d’aquest migdia i fins demà a la tarda. La ciutat de Barcelona ha activat l’alerta del Pla d’Actuació Municipal per inundacions per l’estat de la mar Per tot plegat, Protecció Civil ha demanat que s’extremin les precaucions i els ciutadans no s’acostin a la zona on trenquen les onades, ja que un cop de mar pot arrossegar algú mar endins i evitar que pugui arribar de nou a la costa. A més, ha recomanat als ajuntaments costaners el tancament dels accessos a espigons i esculleres.

