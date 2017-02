Oriol March

El partit inicia contactes amb les entitats sobiranistes per bastir una mobilització que acompanyi Francesc Homs en el seu judici al Suprem, previst per al 27 de febrer | Atribueix al PP les úniques pressions que arriben a la Fiscalia i defensa les manifestacions davant del TSJC | Els nacionalistes constituiran dissabte el consell d'acció municipal, al qual hi assistirà el president Carles Puigdemont