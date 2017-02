Mariano Rajoy, entrevistat a TVE. Foto: La Moncloa

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha descartat aquest dilluns avançar les eleccions generals encara que no aconsegueixi aprovar els pressupostos generals de l'Estat davant d'un eventual "no" del PSOE. "És un disbarat", ha manifestat el líder del PP en una entrevista a TVE (a partir del minut 59 del vídeo) després de ser reelegit president dels populars en el congrés d'aquest cap de setmana.Rajoy ha assegurat que el seu objectiu és allargar "tot el que es pugui" la legislatura i ha recordat que l'any passat Espanya ja va tenir dos comicis, cosa que "fa mal" ha dit. Tot i això, el dirigent espanyol no s'ha atrevit a fer un pronòstic sobre la posició que adoptaran els socialistes i només ha refermat que la seva intenció és presentar un projecte de comptes públics.Sobre Catalunya, el president de l'executiu espanyol s'ha limitat a reiterar que "la llei s'ha de complir" i ha declarat que "junts estem millor". Ha tornat a alertar que amb la independència els catalans sortirien de la Unió Europea (UE), cosa que generaria molts problemes econòmics.Pel que fa a la conversa telefònica que va mantenir amb el president dels Estats Units, Donald Trump, Rajoy ha concretat que no es va oferir com a "interlocutor" amb Europa, el nord d'Àfrica i l'Amèrica llatina, sinó que va explicar al dirigent nord-americà que té una "bona interlocució" amb aquests territoris. "És raonable que mostri la posició d'Espanya", ha reblat. I ha conclòs que la seva "obligació" és "portar-se bé amb tot el món" i no "criticar" els seus homòlegs.

