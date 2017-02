El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha estat l'encarregat de respondre en nom dels republicans les últimes afirmacions del president espanyol, Mariano Rajoy, sobre el procés sobiranista. En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva d'ERC d'aquest dilluns, Rufián ha criticat el discurs electoralista de Rajoy, que va afirmar que la "secessió" de Catalunya "és una amputació terrible i dolorosa que cap cirurgià podria salvar" . El diputat republicà ha recordat al líder del PP que la de l'"imperi espanyol" és una "història" plena d'"amputacions".Rufián ha censurat el discurs oportunista del president espanyol. "Rajoy fa el que fa perquè així guanya eleccions", ha reblat. El dirigent d'ERC considera que les respostes basades en les "amenaces" no són la manera de resoldre el plet català. En el discurs de clausura del congrés del PP d'aquest cap de setmana, Rajoy va destinar a Catalunya una part rellevant de la seva intervenció final . El líder popular va qualificar el procés sobiranista de "disbarat". "No tractarem ni comerciarem sobre la sobirania nacional ni serem còmplices d’aquesta arbitrarietat", va expressar per deixar clara la seva negativa a negociar un referèndum "que busca la ruptura d’Espanya".Rufián també s'ha referit aquest dilluns a la proposició de llei plantejada pel PSOE i el PSC al Congrés, que planteja que el DNI, el passaport i el carnet de conduir siguin bilingües a tot l'Estat. El dirigent republicà ha qualificat de "política hipòcrita" que els socialistes defensin ara l'ús del català en la documentació oficial i, en canvi, no es pugui parlar en català a la cambra baixa."Forma part d’una enorme miopia d'un PSOE que en fa una de cal i una altra d’arena", ha reflexionat irònicament. Rufián ha utilitzat el sarcasme quan ha raonat que en les diades massives dels últims anys ningú cridava que volia un "DNI en català".

