Una operació conjunta de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra ha desarticulat una organització internacional de narcotraficants dedicada al tràfic d'heroïna, cocaïna i marihuana, que transportava fins a Barcelona des del Pakistan i l'Afganistan.En l'operatius s'han detingut 18 persones de diverses nacionalitats -de les quals 13 han entrat a presó provisional i la resta han quedat en llibertat amb càrrecs- i intervingut quatre quilos de cocaïna i cinc d'heroïna, segons han informat aquest dilluns la Policia Nacional i els Mossos en sengles comunicats La intervenció s'ha saldat amb 17 entrades i escorcolls a Badalona (Barcelonès), Santa Perpètua de Mogoda (el Vallès Occidental), l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Boi de Llobregat (el Baix Llobregat) i a la mateixa ciutat de Barcelona.Aquesta operació ha tingut el seu origen en una recerca que el 2015 va aconseguir desarticular una xarxa que traficava amb heroïna, cocaïna i marihuana a escala internacional. Allà es va comprovar que l'organització estava liderada per ciutadans d'origen pakistanès que introduïen amb "mules" importants quantitats d'heroïna a Espanya a través de la República Txeca i Grècia i, des d'aquest últim país, persones de nacionalitat espanyola s'encarregaven de la seva distribució.En aquesta primera fase van ser detingudes 35 persones, 25 de les quals van ingressar a la presó, i es van intervenir 83 quilos d'heroïna, un quilo i mig de cocaïna i 300 grams de marihuana.A principis del 2016 es va iniciar una nova fase de la recerca, en la qual es van desarticular diferents cèl·lules que integraven l'organització i que transportaven la droga des del Pakistan i l'Afganistan usant "mules" fins a Dubai i Doha; des d'allí, alguns integrants la portaven a Barcelona, on es distribuïa a escala local o cap a països com Itàlia i Anglaterra.Els agents van determinar que el cap de l'organització era un ciutadà pakistanès amb passaport portuguès, que es traslladava habitualment a Barcelona per reunir-se amb els seus dos lloctinents, de la mateixa nacionalitat.En aquests viatges, el líder del grup se servia d'una fundació d'ajuda a compatriotes establerta a Barcelona, procurant passar desapercebut per dur a terme les seves activitats il·lícites.El grup estava integrat pel líder i els seus dos lloctinents, que lideraven autònomament cadascuna de les dues branques amb la seva pròpia xarxa de distribució, i una d'elles tenia el seu propi proveïdor de cocaïna paral·lel a l'estructura principal.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)