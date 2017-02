La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha reclamat aquest dilluns al sobiranisme no caure en les "provocacions" de Mariano Rajoy, que ahir va comparar la independència amb una "amputació" , i ha insistit en la via negociada per donar sortida al conflicte polític obert entre Catalunya i Espanya. "Estem convençuts que cal negociar", ha apuntat Pascal, que al mateix temps ha retret a Rajoy que parli de diàleg i al mateix temps faci consideracions com aquesta.La coordinadora general dels nacionalistes ha assegurat que la reunió entre Carles Puigdemont i Mariano Rajoy "ja s'hauria d'haver produït", i ha destacat que és "necessària" per abordar el referèndum i els 46 punts pendents entre l'Estat i la Generalitat. La cita, que en principi s'havia de fer abans que acabés el mes de gener, va ser ajornada per Rajoy fins després del congrés del PP d'aquest cap de setmana.Pascal ha anunciat que ja estan en contacte amb les entitats sobiranistes per bastir una mobilització que acompanyi Francesc Homs en l'obertura del seu judici oral al Tribunal Suprem arran de la seva participació al 9-N. "És la segona part d'un judici polític", ha assegurat la coordinadora general. La dirigent nacionalista ha assegurat que qui "pressiona" els fiscals és l'Estat, que va "imposar" la querella contra Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau, i no pas els qui es van mobilitzar en favor dels encausats.La dirigent nacionalista també ha retret al PP el seu interès per "afinar" -en referència implícita a Jorge Fernández Díaz- causes relacionades amb polítics sobiranistes i al fet que dirigents conservadors hagin anunciat querelles abans que se substanciessin, com va ser el cas d'Alícia Sánchez-Camacho abans de la denúncia pel 9-N.El PDECat ha reunit aquest dilluns la direcció executiva i el consell de coordinació institucional. Pascal ha fet una valoració "positiva" del cicle StartCat, un seguit de xerrades sectorials. Dissabte triarà els membres del consell d'acció municipal, pel qual es poden presentar candidatures per presidir-lo fins dimecres. Deu membres d'aquest organisme s'integraran dins del comitè nacional. El president Carles Puigdemont participarà de la constitució del consell d'acció municipal.

