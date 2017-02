Albano Dante Fachin i Ruth Moreta, en roda de premsa aquest dilluns. Foto: Sara González

El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, celebra que Pablo Iglesias i el seu projecte hagin estat els grans vencedors de Vistalegre 2. Després de la revalidació del secretari general, Fachin considera que Podem Catalunya té ara "les eines" i prou autonomia garantida per decidir "la participació o no" en el nou partit dels "comuns" que abanderen Ada Colau i Xavier Domènech.Fachin ha celebrat que hi hagi 15.000 inscrits de Podem Catalunya que han participat en la tria del nou full de ruta del partit a nivell estatal. Ha considerat que aquesta xifra evidencia que les bases tenen ganes de participar i que, de cara a la construcció del nou subjecte polític, Podem Catalunya no ha de renunciar "a allò que ha anat construint des de la diversitat i el debat", malgrat que els "comuns" defensen que els partits cridats a confluir hauran de perdre perfil propi en benefici d'una identitat conjunta. Considera, a més, que el projecte d'Iglesias no era el més centralista i que deixa tot el marge necessari perquè Podem Catalunya decideixi per si mateix i pugui optar per tenir personalitat jurídica pròpia.El secretari general de Podem Catalunya considera que el partit surt "reforçat" de Vistalegre 2 malgrat que s'havia presentat la pugna entre Iglesias i Íñigo Errejón com a "negativa". "No hem de tenir por als debats", ha dit. El seu diagnòstic és que Iglesias surt "reforçat" i que la militància "ha entès que calia que la seva figura unifiqués el partit i posés un rumb clar" a l'estratègia a seguir en un moment en què Podem és "l'única oposició real a la gran coalició". Sobre el futur d'Errejón, s'ha limitat a dir que correspon al nou consell ciutadà estatal decidir quin paper tindrà, però ha recordat que Iglesias ja ha garantit que hi haurà "unitat".Sobre el fet que, precisament, ara a la direcció de Podem Catalunya no hi ha cap afí a Errejón després que Jèssica Albiach renunciés -per incorporar-se a l'òrgan estatal- i que Marc Bertomeu fos rellevat a decisió del secretari general, Fachin ha argumentat que el partit ja "ha deixat enrere" la divisió. Ha subratllat que, de cara al gran repte que té el partit per davant, que és la construcció del nou subjecte polític, les diferències són petites. Precisament perquè, al seu judici, Errejón "no s'ha manifestat gaire més partidari que Iglesias" de la participació de Podem Catalunya en el nou partit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)