El govern d'Ada Colau no creu que vagin amb ell les crítiques del periodista Jordi Évole durant el concert de refugiats del dissabte sobre la manca d'acció de les institucions per acollir-los. "És l'Estat qui està fallant en aquesta crisi", ha defensat aquest dilluns el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania de Barcelona, Jaume Asens, el qual ha reivindicat que l'Ajuntament està fent "tot el possible" en el marc de les seves competències, i fins i tot fora d'elles.En relació a les paraules d'Évole, ha considerat que "és normal que la gent s'indigni i li reclami a les administracions actuacions valentes", fins i tot malgrat que no tinguin la competència. A parer seu, "els més interpel·lats haurien de ser aquells que no estaven en el concert", que tenen la competència i els diners, però que fan "una gestió opaca", referint-se a l'Estat. Ha remarcat que, almenys que ell sàpiga, al concert no hi havia ningú del govern de Rajoy ni del PP.Segons Asens, l'Estat va assumir el compromís d'acollir 17.000 persones, cosa que finança la Unió Europea amb més de 300 milions d'euros, però a la pràctica el tinent d'alcalde calcula que només ha complert al voltant del 8%. L'Ajuntament, per la seva banda, posa diners dels recursos públics dels veïns quan "no li toca" per finançar el programa Nausica d'atenció integral als refugiats, que pretén ser complementari a l'estatal.Després que Millo hagi criticat aquest cap de setmana l'actuació de la Generalitat amb els refugiats, i hagi demanat "menys propaganda i més recursos per atendre temes tan sensibles com aquest", Asens ha considerat les seves paraules "un exercici de cinisme i hipocresia", ja que l'Estat "és qui està tancant els ulls davant de la barbàrie dels refugiats". En la seva opinió, l'actuació del govern de Rajoy "segurament és legal", però li sembla "immoral".Malgrat les crítiques a l'Estat, Asens ha reconegut que ha notat "un canvi d'actitud" del govern de Mariano Rajoy. Fa uns dies l'executiu espanyol va rebre per primer cop l'Ajuntament i ara estudia els seus plans sobre els refugiats. El consistori de la capital catalana li va oferir un canvi de model de gestió, segons ha explicat el director municipal d'Immigració, Ramon Sanahuja.Es tractaria de descentralitzar-lo i fer que els grans municipis, que és on volen anar els immigrants, tinguin veu i es pugui crear "un programa conjunt d'atenció", sense qüestionar que l'Estat té la competència exclusiva, ha relatat. També ha explicat que, entre els 2.292 atesos per Barcelona el 2016, els sirians estan en sisena posició (són 111), per darrere de refugiats provinents d'Ucraïna (549), Veneçuela (415), Pakistan (155), El Salvador (132) i Hondures (115).L'Ajuntament ampliarà aquest mes les places del programa Nausica, que és pioner a l'Estat, i n'oferirà d'específiques per donar atenció individualitzada al col·lectiu LGTBI. Segons Asens, abans d'acabar el febrer s'obriran 34 places, que se sumaran a les 47 creades a finals d'octubre, i passaran a ser-ne 81 amb l'objectiu que siguin 100 abans d'acabar l'any. De les noves, vuit seran per al col·lectiu LGTBI. El pressupost és d'1,13 milions d'euros, gairebé tot corresponent al 2017.La capital catalana ha registrat aquest gener el rècord d'atesos en relació a la sol·licitud d'asil al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER). El mes passat es van atendre 566 persones, un 85% més que el mateix mes del 2016. Si es mira tot l'any passat, hi van passar 2.292, un 67% més que en tot l'any anterior. Pel que fa als menors d'edat, la pujada va ser del 46%, i van ser-ne 364.

