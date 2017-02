Onades a un espigó de Barcelona, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

L’Ajuntament de Barcelona ha activat aquest dilluns a les 09.15 hores l’alerta del Pla Bàsic d’Emergència per mala mar ja que les onades poden superar els 2,5 metres a les platges. La probabilitat és superior al 30%, segons el consistori. De fet, la boia situada davant el Port de Barcelona –gestionada per Ports de l’Estat- ha registrat en les darreres hores ones d’una mitjana de 3 metres amb pics màxims de 5 metres.Com a conseqüència d’aquesta activació i per prevenció, es recomana als ciutadans que augmentin la precaució i evitin accedir a les platges. Així mateix es recorda la prohibició d’accedir als espigons de la platja i d’entrar a l’aigua mentre onegi la bandera vermella, hissada a totes les platges.La Guàrdia Urbana de Barcelona s’ha desplegat a l’àmbit del litoral barceloní i barra el pas als espigons i les zones on trenquen les onades, per evitar riscs per a les persones.

