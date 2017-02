.@AP image of Turkish assassin wins World Press Photo award. https://t.co/Ajto7E3fEx

= — The Associated Press (@AP) 13 de febrer de 2017

L’exposició del World Press Photo arribarà al CCCB a la primavera, uns mesos abans del que ha estat habitual durant els darrers 13 anys a Barcelona. La mostra, que presenta el millor fotoperiodisme mundial, s’inaugurarà el 28 d’abril, i això farà de la capital catalana una de les primeres ciutats on s’exhibiran les imatges guanyadores de l'última edició dels guardons. L’entitat organitzadora, la Fundació Photographic Social Vision , també reprograma, així, el festival de fotografia documental DOCfield , que passarà de l’estiu a la tardor.Segons la directora de la fundació, Silvia Omedes, la decisió té a veure amb el “factor actualitat” i la major proximitat amb els temes tractats en les fotografies –de l'any 2016–, així com en convertir-se en una de les primeres ciutats on s’exhibiran poc després que s’atorguin els premis. D’altra banda, degut a la gran afluència de persones que cada any visiten l’exposició, els organitzadors han decidit allargar-la enguany una setmana més de l’habitual.Aquest mateix dilluns, World Press Photo ha anunciat que una de les imatges guanyadores de l'edició 2017 dels reconeguts premis és la de la imatge de l'assassí de l'ambaixador rus a Turquia, que va donar la volta al món tot creant un gran impacte.En conseqüència als canvis, Photographic Social Vision ha decidit traslladar a la tardor el festival de fotografia documental DOCfield que organitza a Barcelona des de fa cinc anys. La programació es concentrarà enguany durant els mesos d’octubre a novembre, i tindrà lloc a diversos emplaçaments del centre de la ciutat.El festival centrarà els seus continguts en “el tema del viatge en totes les seves formes i abordarà diversos aspectes relacionats amb la mobilitat humana”. La “ruta” de la seva secció oficial passarà per espais cèntrics com el Palau Robert, l’Institut Français, el Pati Llimona, l’Arts Santa Mònica, el CCCB, el Museu Marítim o Fnac Triangle, sempre obert a la participació de galeries, sales i entitats que vulguin sumar-se a la temàtica d’aquesta edició en les seves programacions.

