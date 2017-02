Imatge del lloc on van ser assassinats els agents Foto: ACN

El lletrat Pau Simarro ha assenyalat que l'acusat "es va veure venir la tronada perquè el que havia comès era una barbaritat" i llavors va voler marxar. De les declaracions d'aquest dilluns també vol treure l'entrellat de si Ismael Rodríguez estava sol o no quan va disparar i matar els Agents Rurals.



Simarro també considera que a l'acusat li falla "alguna cosa" en la seva estabilitat emocional perquè no hi ha cap mòbil en la comesa del crim. Així mateix, sosté que Rodríguez va cometre dos assassinats perquè els 4 tirs contra els Agents Rurals no van ser "accidentals" sinó que els dos primers van ser d'abatiment i els dos segons de "rematament".

L'advocat de les famílies dels dos Agents Rurals morts a Aspa (Segrià), Pau Simarro, creu que l'autor confés del crim, Ismael Rodríguez, volia fugir una vegada va cometre el crim. Així ho pensa segons el que recull l'atestat dels Mossos d'Esquadra en una de les declaracions dels quatre companys de l'acusat, on segons Simarro, un dels caçador va assegurar que Rodríguez els va dir en dues ocasions: "Marxem, marxem".Aquesta és una de les qüestions que vol aclarir amb la declaració dels quatre companys del caçador acusat aquest dilluns al jutjat d'Instrucció número 4 de Lleida. Simarro també vol saber per què van tardar prop de 45 minuts en avisar als serveis d'emergència i si hi ha "alguna intencionalitat" en aquest suposat delicte d'assassinat, ja que tampoc entén per què l'acusat va donar uns noms que no "corresponien a la realitat" quan va recollir els passis per caçar i perquè el seu és l'únic que no van agafar

