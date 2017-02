Dos presumptes tècnics del gas, a Taradell (Osona). Foto: @PonsVicen

La nova llei de comerç catalana, que podria entrar en vigor al llarg d'aquest any, prohibirà a comercials oferir o vendre productes o serveis a domicili, ja sigui de manera presencial o telefònica, si no s'ha sol·licitat prèviament als titulars el seu consentiment de manera “fefaent”, segons ha explicat el Departament d'Empresa i Coneixement aO sigui, haurà de quedar constància en algun lloc, ja sigui escrit o enregistrat (la llei no ho determina), que l'usuari vol rebre informació d'aquestes serveis o productes.A efectes pràctics, això significarà que, si no porten una autorització prèvia dels ciutadans, els comercials de les companyies elèctriques o del gas ja no podran trucar a la porta dels ciutadans i els de les operadores telefòniques no podran trucar directament oferint uns determinats serveis. Una pràctica que ha generat molts problemes als últims anys: ha donat peu a molts fraus i estafes, generalment vinculades a persones grans, o a situacions abusives per part de les empreses.Les pràctiques abusives o deslleials de les companyies es consideren una infracció greu que pot comportar sancions de fins a 100.000 euros, segons explica un reportatge emès aquest diumenge pel 3/24 . Les operadores o les companyies però, es desmarquen d'aquestes males pràctiques: “Asseguren que els seus comercials van sempre acreditats, que no demanen mai diners en efectiu i que sempre verifiquen totes les vendes que es fan porta a porta amb una trucada a posteriori" en què el client se'n pot desdir”, apunta el documental.El Parlament va aprovar el projecte de llei de comerç el passat 3 de gener i ara està en procés de debat parlamentari. “El tràmit és molt flexible. L'aprovació d'una llei no està sotmesa a terminis, però calculem que al llarg d'aquest any, com a molt tard a finals de 2017, la llei podrà entrar en vigor”, asseguren des de Departament d'Empresa i Coneixement.

