L'exministra Ana Mato, dimitida per la seva relació amb el cas Gürtel, en una foto d'arxiu. Foto: Europa Press

Ana Mato, ex-ministra de Sanitat, ha assegurat aquest dilluns que va ser el seu ex-marit i ex-alcalde de Pozuelo d'Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda qui es va encarregar d'abonar les despeses de decoració dels aniversaris d'una de les seves filles. "Dono per fet que si ell és el responsable d'aquestes despeses és ell qui les paga i no un tercer", ha manifestat durant la seva declaració davant l'Audiència Nacional espanyola en el judici de la trama Gürtel encapçalada per Francisco Correa . L'ex-ministra ha comparegut en qualitat de partícip a títol lucratiu per suposadament haver-se beneficiat dels delictes comesos pel seu ex-marit dins d'aquesta xarxa de corrupció vinculada al PP.Al llarg de la seva declaració, Mato ha explicat que totes les celebracions s'efectuaven a casa i ella s'encarregava d'organitzar-les però que va encarregar a Sepúlveda que s'ocupés de contractar les decoracions i animació com, per exemple, una s'inspirava en el "Jardí de les meravelles d'Alícia". "Les celebracions infantils de les que estem parlant aquí, el que és la decoració es va encarregar el senyor Sepúlveda i per tant n'era el responsable", ha dit, a la vegada que ha concretat que eren berenars normals amb globus.L'ex-ministra, que ha admès conèixer Correa perquè va treballar durant molt de temps per al partit, ha explicat que el matrimoni tenia repartides les despeses. "Un es feia càrrec d'unes coses i un altre d'altres", ha declarat en referència a les factures dels col·legis, compres, autobús, llum o gas. A més més, ha assegurat que no li va cridar l'atenció que el seu ex-marit tingués cotxes d'alta gama aparcats a casa seva.Mato ha arribat a les dependències judicials més d'una hora abans del moment fixat per a la seva declaració. Ha baixat d'un cotxe que s'ha detingut a les portes de la seu de l'Audiència Nacional espanyola a la localitat madrilenya de San Fernando d'Henares, acompanyada per la seva advocada i una persona de premsa del PP. S'ha assegut a la banqueta reservat als acusats portant una carpeta blava i un bolígraf. Ha assegurat que ara està separada del seu marit. "Ens vam casar en règim de guanys però sempre hem estat independents econonòmicament, sempre he treballat i tots dos compartíem les despeses familiars", ha dit.Mato està acusada d'haver-se beneficiat presumptament de viatges, regals -com una estola i un mocador de la marca Louis Vuitton pel valor de 610 euros per part de Francisco Correa- i celebracions de tres aniversari i una comunió d'un dels seus fills per valor de 28.467,53 euros entre els anys 2001 i 2005. Precisament aquesta quantitat és la mateixa que Anticorrupció va fixar com a fiança.Pel que fa a Sepúlveda, la Fiscalia indica que per beneficiar les empreses de Correa amb adjudicacions públiques durant la seva etapa com a alcalde va obtenir de la Gürtel més de 500.000 euros, a més dels tres cotxes d'alta gamma que li va regalar el capitost de la trama i els obsequis que va fer arribar a la seva família. El que va ser també secretari nacional d'Acció Electoral del PP ha afirmat durant la seva declaració que està "convençut" que Correa no va fer cap regal a la seva ex-dona i va puntualitzar que el matrimoni tenia un règim de guanys i "total independència de despeses".Aquest dilluns és la primera vegada que Mato s'acosta fins a la seu del tribunal a San Fernando de Henares (Madrid) on s'està celebrant el judici per la primera època d'activitats de la trama Gürtel (1999-2005) des del passat 4 d'octubre. Fins al moment, no havia comparegut exercint el seu dret a absentar-se de les sessions arran de la seva condició de partícip a títol lucratiu (i no acusada, per exemple).No obstant això, dijous passat, la Secció Segona de la Sala Penal de l'Audiència Nacional espanyola va decidir "per majoria, que no per unanimitat" citar l'ex-dirigent popular, al costat de Gemma Matamoros, dona de l'ex-alcalde de Majadahonda (Madrid) Guillem Ortega, i el representant legal del PP, en considerar que la seva compareixença és oportuna en el moment de declaració de "subjectes passius", després d'haver finalitzat l'interrogatori dels 37 acusats en aquesta causa.

