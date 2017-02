El coordinador general del Partit Popular català, Xavier García Albiol, ha carregat avui contra la Generalitat per la polèmica sobre els refugiats . El polític popular ha dit, en referencia al Govern de la Generalitat, que “són uns immorals i uns miserables perquè, per mantenir el seu relat, estan disposats a jugar amb els més febles, amb els refugiats”.Ho ha repetit vàries vegades: “Són uns immorals quan diuen que volen acollir milers de refugiats, quan només han fet una petició per rebre’n 301 (150 a Manresa i 161 a Barcelona). “Qui utilitza la penúria d’aquestes persones és un miserable polític”, ha tornat a dir. Segons el dirigent del PP, una part dels espais previstos per l’acollida no estan disponibles. “És perquè se’ls caigui la cara de vergonya”, ha assegurat.Tot seguit, ha fet una defensa encesa de la política del govern espanyol en el tema de l’acollida de refugiats. Segons ell, “Espanya és el cinquè país del món en acollir més persones que fugen de guerres, barbaries i conflictes civils”. Ha afirmat que al llarg de l’any 2016 es van acollir 22.000 persones refugiades a tot l’Estat.Encara no és oficialment candidat a presidir el Partit Popular català, però Xavier García Albiol ja actua com a tal. Després del XVIII congrés del PP espanyol –del qual ha fet un balanç positiu-, el partit a Catalunya enfila la directa cap al seu congrés, que el dissabte vinent serà convocat per al 25 i 26 de març. El coordinador general ha destacat que “posem fi així a una etapa de transitorietat que havia de durar dos o tres mesos i n’ha durat molts més”. Ha agraït les facilitats donades per l’encara presidenta del partit, Alicia Sánchez-Camacho, en tot aquest període, per evitar els problemes de coordinació que es donen en aquestes situacions. Jordi Cornet, secretari general sortint, presidirà el comitè organitzador.García Albiol ha donat algunes claus del que serà el congrés dels conservadors catalans. “El partit ha d’obrir les seves portes”, ha proclamat, i vol que sigui “el lloc de trobada de tots els qui no són independentistes, els catalans que ja estan farts del monotema del procés”. A Catalunya, ha dit, es dóna una situació política excepcional i cal defugir el clàssic debat entre dreta i esquerra: “Hem de fer una aposta pels qui estan fins a les celles del monodebat i volen un govern que es preocupi dels problemes reals”.Ha anunciat que apostarà per la incorporació de noves persones en llocs de responsabilitat. Així mateix, es constituiran dos organismes nous: un per reunir figures independents que assessorin el PP català, i un altre que aplegui antics dirigents que actualment estan desvinculats de l’activitat política i formaran una mena de senat. D’aquesta manera, el PP s’aboca a passar el rasclet per tots els àmbits possibles, interns del partit i de l’entorn civil per solidificar l’organització.Tots els dirigents territorials del PP sortiran aquests dies a repetir els missatges llançats a Madrid el cap de setmana passat. García Albiol també ha destacat el discurs de Mariano Rajoy respecte a “la confrontació institucional” que s’està provocant a Catalunya”. Ha afirmat que Rajoy “ha donat garantia” a tots els catalans que no volen el xoc amb l’Estat.Ha repetit el que el president del govern va dir durant el congrés del PP: “No es produirà cap debat que posi en qüestió la unitat d’Espanya” ni tampoc cap divisió, “com suposaria un referèndum”. Ha insistit en els principals punts del missatge de Rajoy i que el PP és “l’únic amb capacitat per garantir l’estabilitat política, social i institucional”.

