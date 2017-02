Té 28 anys i és la gran veu de la música actual. Així ho demostra la devoció d'una indústria que aquesta matinada l'ha reconegut amb els 5 premis Grammy als quals estava nominada, incloses totes les categories més destacades: cançó de l'any (Hello), disc de l'any (25) i enregistrament de l'any (pel conjunt de la feina, al complet). És el primer artista en tota la història que guanya aquests guardons dues vegades, duplicant l'èxit del disc precedent, 21.Adele, coronada com a gran diva popular, es va imposar en les principals categories a Beyoncé, l'altre gran nom amb qui es disputava els principals premis. La britànica, però, va homenatjar la popular Queen B quan va recollir els premis: "l'àlbum Lemonade és monumental. T'adorem", li va etzibar, visiblement emocionada, des de l'escenari. Lemonade, aclamat per la crítica especialitzada, arribava amb vuit nominacions i va aconseguir guanyar el premi a Millor disc urbà contemporani i també a Millor vídeo musical. Un botí petit per una de les grans personalitats de la música contemporània, a qui sempre s'acostuma a bandejar de les principals categories dels guardons.Si per alguna cosa serà recordat aquest 2016, serà per les sonades i lamentables pèrdues de grans noms de la música de les darreres dècades. Alguns d'ells, fonamentals per entendre l'evolució de la música pop dels darrers temps. Prince, Leonard Cohen, George Michael, o David Bowie, entre d'altres, han estat presents en una gala amb memòria i amb ganes d'homenatjar-los com cal.Bowie, a més, ha estat un dels grans noms de la vetllada gràcies al seu disc pòstum, el magnífic Blackstar, un dels més ben valorats de l'any per la crítica i que va suposar un inesperat testament de l'autor, mort just dos dies després de posar-lo a la venda . El disc ha acabat guanyant cinc Grammys, entre els quals Millor cançó rock de l'any i Millor disc de música alternativa. Curiosament, fins ara Bowie només havia guanyat un Grammy –pel vídeo de Blue Jean–, tot i que el 2006 va rebre el premi honorífic.Chance the rapper, de Chicago, ha estat un altre dels grans noms de la nit, convertit en la gran sensació del nou rap americà. Chance s'ha imposat en la categoria de Millor disc de rap, imposant-se a Drake i Kanye West, dos pesos pesats. La gala també ha comptat amb homenatges a Prince (The Time i Bruno Mars), Michael i el mateix Bowie.

