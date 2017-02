El SCT estrena nous ràdars de tram. Foto: ACN

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha posat en funcionament aquest dilluns 13 de febrer quatre nous radars de tram a l’A-7 a Tarragona i a la C-66 -entre Corçà (Baix Empordà) i Sant Joan de Mollet (Gironès)- amb l’objectiu de reduir la velocitat excessiva o inadequada i reduir-hi la sinistralitat.Els dos radars de tram a l’A-7 a Tarragona, un en cada sentit de la marxa, controlaran la velocitat al llarg d’un tram de 4,1 quilòmetres de longitud. El límit màxim de velocitat permès és de 100 km/h. I pel que fa als altres dos radars de tram a la C-66 entre Corçà i Sant Joan de Mollet, un en cada sentit de la marxa, controlaran un tram de 8,72 quilòmetres de longitud, on el màxim de velocitat permès també és de 100 km/h.Aquests quatre nous radars de tram –que cobreixen 25 quilòmetres de carretera- se sumen als 13 existents a la xarxa viària catalana. Són els dos a la N-230 al túnel de Vielha, un en cada sentit de la marxa, instal·lats el desembre del 2009 i en funcionament el juliol de 2010; 2 a la N-340 entre Amposta i Sant Carles de la Ràpita, un en cada sentit de la marxa, en funcionament al maig de 2014; 1 a la C-65 entre Cassà de la Selva i Llagostera (Gironès), en funcionament al maig de 2014; 1 radar per tram a la C-58 entre Sabadell i Badia del Vallès en sentit Barcelona, en funcionament al juny de 2015; 1 radar per tram a la AP-7 entre Ulldecona i Amposta en sentit Tarragona, en funcionament al juny de 2015; dos radars per tram a la N-II entre Fornells de la Selva i Quart, un en cada sentit de la marxa, en funcionament al juny de 2015; 2 radars per tram a la N-II a Girona, un en cada sentit de la marxa, en funcionament al juny de 2015; i 2 radars per tram al carril bus-VAO de la C-58, en funcionament al maig de 2016.Des de l’SCT, es recorda que aquest sistema de control de la velocitat mitjana funciona a través d’un equipament de reconeixement de matrícules situat a l’inici i al final del tram controlat, el qual mesura el temps de recorregut i calcula la velocitat mitjana per tal de determinar si s’ha superat el límit màxim de velocitat permès. Aquests cinemòmetres tenen l’objectiu de prolongar l'efecte de la reducció de velocitat durant diversos quilòmetres fent així un espai viari segur. Entre els avantatges dels controls de velocitat de tram destaquen evitar les frenades sobtades, cobrir de forma efectiva un tram sencer d’una via, ser un element dissuasiu de gran efectivitat sobre el comportament dels conductors i constituir una eina eficaç per reduir la sinistralitat i millorar la seguretat viària.

