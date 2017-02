Maria Assumpció Vilà i l'adjunt a la síndica de Barcelona, Marino Villa. Foto: Jordi Bes

El debat obert a Barcelona sobre la massificació turística també ha arribat a la síndica de greuges de la capital catalana, Maria Assumpció Vilà. La defensora dels barcelonins ha vist el 2016 com es disparaven les queixes sobre el turisme, bàsicament pel lloc web que va posar en marxa el govern d'Ada Colau per delatar els pisos turístics il·legals . No es descarta que com a mínim una part siguin dels propietaris. Durant l'any passat va rebre 123 queixes sobre turisme, quan en tot el 2015 van ser-ne 28.Ara bé, de les del 2016, la majoria –108- són pel web de delació, de manera que, si no es comptabilitzen aquestes queixes del web, per l'activitat turística haurien disminuït a gairebé la meitat, passant de 28 a 15, segons el balanç que ha fet Vilà aquest dilluns sobre l'activitat de l'any passat . Fora del web, les reclamacions es refereixen als apartaments turístics, "tant dels legals com dels il·legals", però especialment els que no tenen llicència, ha detallat Vilà.En total, l'any passat, el primer sencer del govern de Colau, la síndica va realitzar 3.344 actuacions, de les quals 1.735 van ser consultes i assessoraments legals i 1.609 queixes, amb un lleu repunt d'aquestes últimes en relació a l'any anterior. Per àmbits, en els primers llocs de les reclamacions dels barcelonins hi ha el transport públic i la mobilitat (232 queixes), l'activitat econòmica (200, entre les quals hi ha les de turisme), medi ambient (152, on hi ha el soroll), serveis socials (150) i l'habitatge (137). En el de l'emergència social –com els desnonaments-, ha notat un descens de queixes perquè ara hi ha "més solucions".La síndica té dues demandes per a l'Ajuntament en l'àmbit de la seguretat. D'entrada, que s'ampliï la plantilla de la Guàrdia Urbana, ja que ha avisat del fet que hi ha "desatenció" a la ciutadania, ja que ha rebut denúncies de persones que truquen la policia barcelonina de nit per soroll o aldarulls al carrer però no hi acudeix perquè "els diuen que tenen coses més importants a fer". Fa pocs dies el consistori ha convocat 120 places d'agent de la Urbana La manca de resposta de la Urbana se sol donar en trucades nocturnes per soroll, però Vilà també ha explicat el cas d'una comunitat de veïns de Nou Barris que va denunciar que cap cos policial va fer acte de presència davant d'un cas de violència masclista després d'alertar el telèfon 112. Segons Vilà, que fa pocs dies ha rebut la resposta municipal, existeix un protocol d'actuació per aquests casos, però "semblar ser que hi va haver un error de la trucada", si bé no ha pogut aclarir si de qui la va fer o de la tramitació posterior.L'altra petició fa referència a l'ordenança del civisme, norma que el govern municipal ja està en procés de revisar . Vilà reclama que es substitueixi aquesta regulació per un codi de bones pràctiques per a la convivència, que inclogui multes menors i que suposi "no criminalitzar col·lectius vulnerables", com els sensesostre, les prostitutes i els nens que juguen al carrer. "Hi ha d'haver un ordre però ha de ser ponderat", ha defensat.Pel que fa als Serveis Socials, Vilà ha defensat que "hi ha una sobrecàrrega" a causa de la crisi, i espera que l'augment de plantilla previst en els Pressupostos municipals del 2017 sigui suficient per revertir-ho. S'ha tornat a posar al costat de Colau pel que fa a la demanda de limitar els preus del lloguer per la bombolla , i li ha reclamat que insisteixi a la Generalitat i l'Estat per regular-ho. En relació als transports públics, ha demanat diferenciar entre qui no valida el bitllet i qui ho ha fet però duia una targeta de transport falsificada sense saber-ho

