El primer ministre de les Illes Fèroe, Aksel V. Johannesen. Foto: Govern de les Illes Fèroe

El primer ministre de les Illes Fèroe, Aksel V. Johannesen, va anunciar aquest diumenge en un comunicat la celebració d’un referèndum constitucional el proper 25 d’abril de 2018. La nova Constitució, si s'aprova, garantirà el dret d'autodeterminació de les Illes Fèroe, actualment vinculades a Dinamarca en règim d'autonomia.Així queda reflectit en la nota del govern: “La nova Constitució definirà la nostra identitat com a nació i els nostre drets i deures fonamentals com a poble, inclòs en dret a l'autodeterminació". El govern pretén buscar el consens més ampli possible entre la població i el parlament per tirar endavant la nova legislació, que reconegui seu dret a desvincular-se de Dinamarca.El referèndum arriba després d'anys de debats i d'ajornaments. Ara, finalment, la proposta constitucional se sotmetrà a sessió parlamentària el 29 de juliol de 2017 i, passats sis mesos més de negociació parlamentària, se sotmetrà a referèndum.Les Illes Fèroe són un grup d'illes de l'Atlàntic nord situades a mig camí de les costes d'Islàndia, Escòcia i Noruega. Pertanyeren al regne de Dinamarca, del qual reberen l'autonomia el 1948.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)