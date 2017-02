Tretze persones han resultat intoxicades aquest dilluns a la matinada en l'incendi a l'interior d'un pis situat al carrer d'En Cirera número 14 de Manresa (el Bages), segons han informat els Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís quan passaven cinc minuts de les dues. Les flames han calcinat una habitació de l'habitatge de la primera planta i com a mesura preventiva s'han desallotjat 19 veïns de les tres plantes de l'immoble. D'aquests, 13 han resultat intoxicats per inhalació de fum, de les quals vuit han estat traslladats a l'Hospital de Manresa amb un pronòstic entre lleu i menys greu. Cinc persones més han estat donades d'alta in situ.Fins al lloc, s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers de la Generalitat (tres camions, l'autoescala i dos vehicles lleugers), que han donat el foc per controlat poc abans de dos quarts de tres de la matinada i mitja hora després, per extingit. També hi han treballat dues ambulàncies dels Sistema d'Emergències Mèdiques per tractar les persones intoxicades i efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local.Finalment, poc després de dos quarts de quatre de la matinada, tots els veïns han pogut tornar als seus domicilis, excepte els del pis afectat, dels quals se n'ha fet càrrec del seu allotjament els serveis socials de l'Ajuntament de Manresa.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)