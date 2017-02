Marta Rovira, secretària general d'ERC, ha explicat aquest dilluns a Els Matins a TV3 que l'estat espanyol rep 3.500 milions d'euros en fons de la Unió Europea (UE) per a l'acollida de refugiats i en transfereix "zero" a Catalunya. Rovira ha respost així a la polèmica generada per les declaracions del periodista Jordi Évole aquest cap de setmana al concert dels refugiats La secretària general dels republicans ha insistit que el govern espanyol incompleix 14 sentències que donen la raó a la Generalitat en aquesta matèria i s'ha preguntat retòricament: "Quan parlem de legalitats, qui és el primer en incomplir sentències?". Rovira també ha subratllat que el Govern està disposat a fer "el que calgui" pels refugiats "sempre i quant no els generem més inseguretat" alertant que si Catalunya intenta acollir sense permís, l'Estat pot "deportar" o "tancar als CIE" aquestes persones.

