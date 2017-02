L'entrenador del Verdú (Urgell) ha agredit aquest diumenge l'àrbitre del matx que enfrontava el seu equip contra el Bellcairenc, partit corresponent al grup 14 de la Tercera Catalana. El tècnic es va encarar al col·legiat, el va agafar pel coll i li va pegar a la cara després del partit, que va acabar 2-3 pels de Bellcaire, que van marcar dos gols durant els vuit minuts de temps afegit. El col·legiat ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra amb un comunicat mèdic que acredita les lesions patides.​Segons Segre, el tècnic de l'equip local va ser expulsat, un motiu que va originar tota mena d'insults de l'entrenador contra el col·legiat, que va aturar el partit uns minuts en vista dels improperis que se li proferia des de la banda. L'àrbitre va activar el protocol "Zero insults a la grada" que ha posat en marxa la Federació Catalana de Futbol.​Aquesta aturada no va impedir que el tècnic abordés el col·legiat al final de l'encontre. L'agressió es dóna just quan el subcomitè lleidatà de la Federació ha imposat una multa rècord de dos anys sense jugar a un juvenil del Cervera que li va trencar el nas a un àrbitre enmig d'un partit.

