L'homosexualitat en el cristianisme i l'aposta pel celibat. Aquest ha estat el tema d'una xerrada organitzada per la delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona i que ha despertat el malestar de la comunitat Gai, Lèsbic, Bisexual i Transsexual (LGTBI). Consideren que el contingut de la conferència "Puc estimar tothom? Amor i Homosexualitat", a càrrec de l'escriptor catòlic i homosexual francès Philipe Ariño, pot contenir un missatge "homòfob" i un possible incompliment de la Llei 11/2014 contra la "LGTBIfòbia".Unes 80 persones s'han concentrat a l'exterior de la Parròquia de Santa Anna, on se celebrava la conferència, i, a l'inici de la xerrada, un grup de joves han cridat consignes contra Ariño. El responsable de la delegació de Joventut de l'Arquebisbat, Bruno Bélchez, ha mostrat la "sorpresa" de l'organització pel rebombori general i ha reconegut que el tema de l'homosexualitat a l'Església és un tema "espinós". "Però l'Església necessita parlar d'aquest tema, i demanem que ens deixin parlar", ha afegit.La parròquia de Santa Anna estava plena fins dalt amb la presència d'uns 200 joves –l'acte estava adreçat a menors de 35 anys-, que volien escoltar l'experiència de Philipe Ariño (Clotet, França, 1980), qui ha començat la seva intervenció narrant la seva infantesa en el si d'una família humil i amb la consciència que ja de ben petit se sentia "diferent" als altres nens.L'escriptor francès d'origen espanyol –part de la seva família és de l'Aragó-, anima a descobrir "la bellesa de la continència" i a aprendre a frenar els "impulsos" de caràcter sexual canalitzant aquest desig oferint-lo a Déu. En nombroses entrevistes, Ariño ha raonat que és un "error" reduir la sexualitat al gaudi i a l'orgasme i que persones que no tenen parella poden viure la seva sexualitat involucrant-se en les arts, la política, les relacions humanes o l'Església, entre d'altres.Sempre des del respecte als altres i insistint en el fet que el que estava exposant es basava en la seva "experiència personal", Ariño –qui s'ha definit com a "homosexual, d'esquerres", feminista i afeminat"-, ha fet una reflexió sobre aspectes com la parella. Des que al 2011 va decidir no tenir més relacions i abraçar el celibat, l'escriptor ha arribat a la conclusió que no ha trobat en una parella del mateix sexe aquell aspecte "radiant" i que "enlluerna" que sí es percep en parelles heterosexuals o, fins i tot, en persones cèlibes. L'escriptor també considera que entre les parelles homosexuals es pot arribar a una "fascinació narcisista" ja que l'objecte del desig és una persona pràcticament igual.En els escassos moments controvertits de la seva xerrada, Ariño també ha manifestat que "el desig homosexual és por sobre la pròpia identitat", tot i que a vegades aquesta por se supera. De vegades no, però, i això pot derivar en una forma d'agressió contra persones de la mateixa condició. És aquí on ha passat de puntetes per temes com la violació en l'homosexualitat, explicant experiències que han patit "amics i gent molt propera". "Hi ha una carència en la pràctica homosexual que no satisfà, i és limitat. És una sexualitat limitada, perquè no hi ha diferència de sexes", ha dit en un altre moment de la seva xerrada.Sobre ell mateix, ha narrat que "la meva insatisfacció a l'hora de mantenir relacions homosexuals no era per culpa de les meves parelles (gent fantàstica) sinó per una qüestió pròpia", ha revelat. "El que per a mi és bonic és l'abstinència per a Crist; entregar-se així és, per a mi, la felicitat", ha afegit. La seva intervenció, de poc més d'una hora, ha anat seguida d'un torn de preguntes, algunes de joves cristians homosexuals. La vetllada a finalitzat amb una pregària on s'ha volgut llençar el missatge que l'Església demana perdó per haver "ofès al llarg del temps el col·lectiu homosexual".Davant el rebuig generat per la xerrada dies abans que se celebrés, aquest divendres, l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, adreçava una carta a la Comissió d'Igualtat del Parlament en què assegurava que la institució respectava a totes les persones, encara que podia diferir de "propostes ètiques o socials". Assenyalava, a més, que l'Arquebisbat estava obert "al diàleg i a la comprensió". Es dóna el cas que el pare de Philipe Ariño va ser amic de joventut d'Omella, tal com ha explicat l'escriptor.L'únic moment de tensió que s'ha viscut durant la vetllada s'ha produït just a l'arrencar la xerrada, quan un grup d'activistes han interromput la conversa cridant "homòfob" a Ariño i desplegant una pancarta. Després d'algun estira i arronsa i alguna empenta, els cinc han abandonat la sala. A l'exterior, una vuitantena de persones es concentrava tot i que sense poder accedir al claustre de la parròquia de Santa Anna per un important desplegament policial. El president de l'Observatori contra l'Homofòbia, Eugeni Rodríguez, ha qualificat "d'inadequat" el destacat dispositiu de seguretat, i ha anunciat que demanarà explicacions al conseller de l'Interior.Pel que fa a la conferència de Philipe Ariño, Rodríguez ha valorat que hi ha indicis que la xerrada vulnerava alguns articles de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre de lluita contra la discriminació vers lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, ja que deixava entreveure algun missatge "homòfob". De fet, ha apuntat que, amb el suport de la Direcció General d'Igulatat en la xerrada hi havia observadors per assegurar-se que el conferenciant no llençava missatges discriminatoris o que fomentessin l'odi. A més, s'enregistrava íntegrament l'acte en video per tal que passés per un vist-i-plau notarial. A banda dels convocats per l'Observatori, en la concentració també hi eren representants grups com Crida LGBTI i la representació del col·lectiu LGBTI del PSC.

