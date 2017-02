La cota de neu se situarà per sobre els 1.800 metres. Foto: Arnau Urgell

Un temporal de xaloc afectarà de ple Catalunya a partir d'aquest migdia, especialment a la meitat nord. Pot deixar fins a 80 litres de pluja en comarques del nord-est mentre que a la resta del país les quantitats poden ser menors, malgrat que a la majoria de punts es recolliran entre 10 i 20 litres i, puntualment, fregar els 30-40.Des de primera hora del matí es poden escapar quatre gotes en qualsevol comarca. Seran, això sí, precipitacions molt febles i sovint acompanyades de fang. La pluja anirà a més a partir del migdia deixant acumulacions importants en comarques com el Ripollès, la Garrotxa, el Berguedà, l'Alt Empordà i l'entorn del Montseny. En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís –de risc baix- per la possible acumulació de fins a 100 litres en 24 hores.La cota de neu serà molt alta per estar en ple febrer. A la cara sud es pot situar a l'entorn dels 1.800-1.900 metres mentre que a la cara nord podria fregar els 2.000 metres. La situació d'inestabilitat es pot allargar, com a mínim, fins al dimecres.

