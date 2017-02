Jordi Évole, en el concert d'aquest dissabte. Foto: Cedida

Jordi Évole s'ha defensat de les crítiques rebudes arran del seu discurs al concert pels refugiats en un article que publica avui El Periódico . El periodista insisteix, tal com ja va fer en una piulada aquest diumenge , que va dir que l'acollida no era “sols un problema de competències, sinó un problema de competències”. “Quan dic que no és 'sol', assumeixo que evidentment hi ha un problema de competències. I quan dic que 'és un problema d’incompetències' em refereixo al fet que, a parer meu, no sempre hi ha hagut voluntat política suficient per ajudar en aquest drama, com ho demostra que ha sigut la ciutadania qui ha portat la iniciativa davant dels polítics”, apunta .Évole respon de manera explícita a l'article a diversos membres del Govern, d'ERC i del PDECAT que van lamentar que el periodista critiqués durant el concert dels refugiats l'acció de les institucions catalanes , a qui va acusar d'escudar-se en la falta de competències. En aquest marc, el periodista ha criticat la falta d'ambició del Govern i ho ha comparat al referèndum: “Si es conformen tan ràpid amb l’argument que no tenen competències, ¿per què continuen insistint en un referèndum –que jo també vull celebrar– per al qual tampoc en tenen? ¿En unes coses sí que hi insisteixen encara que no tinguin competències i en altres no?”Évole, després dels seus arguments, ha volgut donar per tancada la polèmica i ha emplaçat a tothom a dedicar els seus esforços a la manifestació que hi haurà el dissabte que ve a Barcelona. “Seria d'una gran incompetència dedicar una línia més a aquesta polèmica. L’important està per fer. I el primer pas el farem dissabte que ve, dia 18, a la manifestació de Barcelona. Al carrer, la ciutadania sí que és competent i ho tornarà a demostrar”, ha conclòs el seu article.

