Vai sentir-lo senyor évole, quina llàstima, vostè que s'ha convertit en el azote de los malos, en un "periodista" ( no se si té el títol) que presumeix de objectiu, la va pifiar. Intia qui es vostè, ara ho se. Diguim qui es que segons vostè ha fet els deures, l'alcaldessa de Barcelona, la de Madrid?. No senyor Évoles aixo no es un problema de Junts pel Si, o del senyor Rufian, o de la sneyora Munté, és un problema seu, de fer servir una microfon per mentir i manipular, i donar categoría de bons i dolents dient mentides. Es mala fe la seva, perque vostè sap qui pot obrir frontres i qui no, qui pot donar estatus de refugiat i qui no.



Aprofito per demanar-li que em digui de tots els seus amics, aquest que ara li aplaudeixen, com el sr. Rabell, o el sr. Coscubiela, quantes fosses comuns van obrir durant la seva època de govern al tripartit. No atempti contra la meva inteligencia i respectim, a mi i a les persones que pensem que les mentides no es poden consentir. No sr. Évole, no li consenteixo, i per cert quina llastima no haver posat be el "només" oi, saben que diuen que explicación no pedida culpa merecida, un altre dia vigili on posa el només, i el dia 18 si us plau calli, perque per mentir es millor callar, ara ja tenim el seu retrat no cal que torni a dir res, continui menjant de la sexta i algún dia quan defensa amb la amteixa vehemencia tots els drets de tote sle seprosnes llavors potser l'escoltare.