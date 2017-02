Sovint parem poca atenció a les coses quotidianes. I per molts de nosaltres la ràdio n'és una. L'escoltem a la dutxa, al cotxe o a la nit per adormir-nos. Ens acompanya i ens informa.



Avui és Dia mundial de la ràdio i Catalunya Ràdio i RAC1 s'han implicat i, com sempre, han buscat ser originals. La pública locutarà des de bars, cases... on els hagin dit els oients. I la privada capgirarà la seva programació.



Per celebrar-ho, també podeu llegir l'entrevista que NacióDigital ha fet a Jordi Basté (es mulla de valent, com ha de ser) i els articles de Ricard Ustrell (aquí) i Saül Gordillo (aquí).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)