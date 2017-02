Laia Costa no ha aconseguit afegir el premi Bafta a millor estrella emergent per Victoria al seu palmarès. Ha estat Tom Holland, un dels nens protagonistes del drama Lo Imposible de Juan Antonio Bayona, qui s'ha endut el guardó a millor actor revelació per la seva interpretació a la darrera entrega de Spiderman, en l'única categoria dels premis que es decideix per votació popular. El musical La La Land ha guanyat en cinc de les onze categories a què estava nominada, incloent-hi millor pel·lícula, millor director per a Damien Chazelle i millor actriu per Emma Stone. Cassey Affleck s'ha endut el guardó a millor actor per la seva interpretació al drama Manchester by the Sea.La La Land, que va guanyar en les set categories a què estava nominada a la passada gala dels Globus d'Or , s'ha endut també el Bafta a millor banda sonora original i millor fotografia quan falten menys de dues setmanes pels Oscar. La història d'amor i jazz entre Mia (Emma Stone) i Sebastian (Ryan Golsing) però no ha estat reconeguda amb el premi a millor guió original, que ha anat a parar a mans de Manchester by the Sea.L'australiana Lion s'ha endut també dues estatuetes, la de millor actor secundari per a Dev Patel, popular pel seu paper protagonista a Slumdog Millionaire (2008) i la de millor guió adaptat. El Bafta a millor actriu secundària ha reconegut la interpretació de Viola Davis al drama Fences, dirigit i protagonitzat per Denzel Washington.La pel·lícula I, Daniel Blake, del veterà Ken Loach, que retrata les mancances del sistema social al Regne Unit, s'ha endut el Bafta a millor pel·lícula britànica. Pedro Almodóvar, que optava per sisena vegada a un premi de l'Acadèmia de cinema britànica, no s'ha endut el guardó a millor pel·lícula de parla no anglesa amb Julieta. El premi ha anat a parar al film Son of Saul, un drama situat al camp de concentració d'Auschwitz en plena guerra mundial.La cerimònia, presentada com ja és habitual per l'actor britànic Stephen Fry, ha tornat a celebrar-se, després de 20 anys, al Royal Albert Hall de Londres.

