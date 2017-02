L'ex-president Artur Mas ha revelat aquest diumenge al vespre, en un especial informatiu emès a TV3, l'existència d'un "discretíssim" grup de treball entre la Generalitat, el PP i el PSOE per abordar la possibilitat d'una consulta a Catalunya durant els mesos previs al 9-N del 2014. La persona designada per la Generalitat era Joan Rigol, ex-president del Parlament i en aquell moment encarregat de comandar el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Mas no ha explicat quines eren les persones nomenades pel PP i el PSOE.Aquestes paraules arriben dos dies després que el 9-N hagi quedat vist per sentència després d'una setmana plena de declaracions al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Mas, com ja va dir davant del jutge, ha posat de manifest que Mariano Rajoy va "menystenir" el plantejament del 9-N alternatiu fins un dia abans de les votacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)