El presentador del programa "El món a RAC1" considera que el judici pel 9-N periodísticament és un "moment fascinant" però des del punt de vista ciutadà és un absurd | Basté se sent un "funàmbul amb xiruques" a les xarxes i confessa que faria "un programa de sis hores de tertúlia" | El carismàtic periodista reclama fer una reflexió global de la ràdio pública i que hi hagi menys intervencions dels polítics: "Deixem el periodisme per als periodistes"