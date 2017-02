| 2 comentaris Sara González

Dirigents afins al secretari general reelegit assenyalen al fins ara número dos el camí de sortida i ja aposten per Irene Montero per assumir el paper de portaveu al Congrés | L'entorn del derrotat admet que la militància l'ha acabat identificant com el "causant" de la divisió interna