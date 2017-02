El President Puigdemont cantant "Torna, torna, Serrallonga" amb Els Esquirols. Manresa (Bages) Un vídeo publicado por Carles Ribera (@carles_ribera) el 12 de Feb de 2017 a la(s) 12:02 PST

Ja fa setmanes que els dos concerts d'homenatge al grup de folk Esquirols a Manresa tenen les entrades esgotades. De fet, en un primer moment només s'havia d'oferir una funció, aquest diumenge, 12 de febrer, a les set de la tarda, però la rapidesa amb la qual es van exhaurir les entrades i la demanda multitudinària per part de la ciutadania de fer-ne un segon passi, van provocar que des d'El Galliner se'n programés un altre pel mateix dia.En el concert de les set de la tarda hi ha assistit el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acompanyat del conseller de Cultura, Santi Vila. El cap de l'executiu català s'ha enfilat a l'escenari i ha cantat la mítica "Torna, Torna, Serrallonga", tal com es pot veure en diversos vídeos penjats a Instagram.Una de les cançons del desaparegut grup de folk català Esquirols, de l'àlbum Fent Camí, es diu "12 de febrer de 2017" i va ser escrita l'any 1975 per l'actor Joan Crosas, que va ser un dels membres d'aquest grup nascut al poble de l'Esquirol i que va estar en actiu de l'any 1968 al 1986. I aquest és el motiu pel qual El Galliner es va voler sumar a la iniciativa promoguda pel jove manresà David Garriga i va organitzar aquest concert d'homenatge que tindrà lloc el mateix 12 de febrer.

