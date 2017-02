Nuevo vídeo de la pelea entre aficionados de Alavés y Barça vía @Lekuezama



VIOLENTOS FUERA DEL FÚTBOL YA!!! pic.twitter.com/hy0buLBvde — Carrusel Deportivo (@carrusel) 11 de febrer de 2017

El jove de 19 anys detingut aquest dissabte arran de la baralla entre seguidors del Barça i l'Alabès a l'entorn de l'estadi del conjunt basc ha quedat en llibertat després de declarar davant el jutge. Els disturbis van començar en una zona de bars per causes que encara es desconeixen quan faltaven pocs minuts per les tres de la tarda i van deixar un ferit greu.Un grup de seguidors del Barça i un altre d'aficionats del conjunt local es van esbatussar una hora abans que comencés el partit que enfrontava els dos equips utilitzant els objectes que trobaven per la zona, incloses taules i cadires dels locals de restauració situats al voltant de l'estadi vitorià.Segons El Correo , un grup d'encaputxats hauria agredit una vintena d'aficionats del Barça que estaven dinant als locals de la zona, però aquest extrem encara no ha estat confirmat per les autoritats. La capçalera basca apunta que els agressors haurien aparegut armats amb barres metàl·liques i que haurien utilitzat els objectes que han trobat per colpejar els aficionats rivals.

