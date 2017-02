Alwin Lopez "Al" Jarreau ha mort aquest diumenge a Los Ángeles a l'edat de 76 anys, pocs dies després d'anunciar la seva retirada dels escenaris i ser hospitalitzat per fatiga. El seu mànager, Joe Gordon, ho ha anunciat a través d'una nota de premsa.Al Jarreau, nascut a Milwaukee Wisconsin, va aconseguir amb el seu estil únic fer-se un lloc en el món del jazz i vendre milers de discos arreu del món. El 1977 va guanyar el seu primer Grammy per l'àlbum Look to the Rainbow, al qual se n'hi sumarien sis més.Al Jarreau és mundialment conegut per interpretar el tema central de la popular sèrie de televisió dels 80 Moonlighting (Luz de luna), protagonitzada per Bruce Willis i Cybill Shepherd.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)