El vent ha impedit obrir l'estació aquest diumenge. Foto: Jordi Ubach

L'acte oficial d'aquest diumenge s'ha hagut de traslladar a l'ajuntament. Foto: Miquel Armengol

L'exposició fotogràfica fa un repàs als 50 anys de l'estació. Foto: Miquel Armengol

Unes 300 persones van participar a la baixada de torxes de dissabte. Foto: Skipallars

L'estació d'esquí d' Espot , al Pallars Sobirà, ha celebrat aquest cap de setmana el 50è aniversari de la seva fundació amb un seguit d'actes de marcat caràcter nostàlgic. Unes 300 persones es van reunir dissabte al vespre a la cota 2000 de l'estació per participar a la baixada popular de torxes, que va finalitzar amb un espectacle de focs artificials i una xocolatada. La nit va acabar més tard de l'habitual amb la festa remember als pubs Sapastre i a La Coveta d'Espot.Per aquest diumenge s'havia previst fer el descobriment del monòlit amb el logotip commemoratiu del cinquantè aniversari a la cota 2.000 de l'estació. El fort vent que ha bufat durant tota la jornada, però, ha obligat a tancar les instal·lacions i a traslladar l'exposició fotogràfica i la presentació del vídeo a l' Ajuntament d'Espot , on les autoritats han fet un breu parlament.Tot i la evident decepció del tancament d'aquest diumenge, l'aniversari s'ha saldat amb rècord de visitants. Així ho certifica el director de Skipallars , Xavier Bigordà, que ha explicat que aquest dissabte ha estat el dia de més afluència de tota la temporada a l'estació, amb més de 2.000 visitants, quan la mitjana d'assistents un cap de setmana és de 1.500.També ha parlat Enric Ticó, director de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), propietària de l'estació, que ha explicat que una de les principals apostes de FGC per les estacions de muntanya, a banda de l'adaptació al canvi climàtic, és la desestacionalització. "El nostre compromís és el de seguir treballant i millorant dia a dia per aconseguir que l'estació d'Espot faci un servei públic no només durant l'hivern, sinó els 365 dies l'any", ha assegurat.En una línia similar a la de Ticó s'ha expressat el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà , Carles Isús, que ha agraït especialment l'esforç de Ferrocarrils per mantenir obertes les instal·lacions. Isús creu que en un futur l'estació d'Espot s'ha de gestionar tenint en compte el seu voltant, "un àmbit d'unes 10.000 hectàrees, on a banda d'una estació d'esquí hi ha un entorn excepcional, com el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici".El mes de gener de l'any 1967 es posava en marxa l'estació d'Alta Muntanya d'Espot, a l'àrea d'influència del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des de la seva fundació fins a dia d'avui, l'estació ha estat un motor molt important de dinamització del turisme de muntanya al territori.En aquest sentit, Enric Ticó ha fet notar el compromís de Ferrocarrils de seguir apostant per donar valor al Pallars Sobirà fomentant-ne l'activitat, i ha destacat que, a dia d'avui, les estacions d'Espot i Port Ainé aporten gairebé 250 llocs de treball directes i indirectes a la comarca.L'alcalde d'Espot, Josep Maria Sebastia, s'ha mostrat molt agraït a tota aquella gent que ha format part de l'estació durant aquests 50 anys.

