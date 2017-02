Ismael Rodríguez, l'autor confés de la mort a trets de dos agents rurals a Aspa (Segrià), no va recollir l'autorització per caçar al vedat el dia des fets, el 21 de gener. Ho ha confirmat a l'ACN l'advocat de la família de les víctimes, Pau Simarro, segons la informació que es recull a l'atestat. Rodríguez l'havia reservat prèviament però aquell dissabte no va pagar ni recollir el permís. Només el van obtenir alguns dels companys de cacera que eren amb ell.Per això, aquesta serà una qüestió que hauran d'aclarir els quatre acompanyants de l'acusat que aquest dilluns declararan com a testimonis al jutjat d'instrucció 4 de Lleida que s'encarrega de la investigació. Un altre dels punts claus serà determinar per què van trigar tant a trucar als serveis d’emergències, entre 30 i 45 minuts, si es té en compte que la trucada al 112 es va fer a les 11:39 quan els trets s'haurien disparat abans de les 11.Simarro assegura que no disposar del permís per caçar al vedat d'Aspa "és una irregularitat més" que se suma al fet de tenir caducada la llicència d'armes per fer servir l'escopeta amb què va disparar als agents rurals. Els quatre companys del detingut estan citats com a testimonis aquest dilluns a partir de les 10 al jutjat d'instrucció 4 de Lleida i declararan per separat.Recordem que l'advocat que representa les famílies de les víctimes demanarà que l'autor confés del crim sigui jutjat per assassinat i no per homicidi. Pau Simarro argumenta que l'acusat, Ismael Rodríguez, va disparar per rematar les víctimes i, a més, els agents no es van poder defensar, per tant, al seu entendre va actuar amb traïdoria. Això suposa que l'acusació particular demanarà 20 anys de presó per a cada mort. La Fiscalia també acusa el caçador de dos delictes d'assassinat.

