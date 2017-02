A la petita localitat d'Aguilar de Segarra hi ha 253 veïns empadronats i 48.885 turismes registrats, 193 cotxes per habitant. La raó és el preu de l'impost sobre els vehicles: costa entre 10 i 15 euros anuals, deu vegades més barat que a ciutats com Barcelona.És normal doncs, que les empreses de rènting hagin convertit aquesta petita localitat de Barcelona en el seu particular paradís fiscal, i de forma completament legal. Només cal que l'empresa hi tingui una oficina.A només deu quilòmetres d'Aguilar de Segarra, a Rajadell, es repeteix la història amb 533 habitants i 30.236 cotxes. Al Bages hi han registrats 164.902 turismes, només entre Aguilar de Segarra i Rajadell en sumen 79.121

