1/Estem al palau sant Jordi perque el @govern volem acollir !Per això,pla català de refugi.@jordievole fes de voluntari per ser mentor. — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 11 de febrer de 2017

2/ no va d competencies ? L asil només el poden donar els estats @jordievole per això volem ser estat.#volemacollir #marenostrum — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 11 de febrer de 2017

Hi ha governs inactius davant la situació de les persones refugiades. Però aqui, #govern, ajuntaments i entitats treballem, acollim i seguim — Neus Munté (@neusmunte) 11 de febrer de 2017

Som al concert @jordievole perquè ens hi han convidat i perquè #volemacollir.

No és al mateix sac qui combat la xenofòbia i qui la practica. — (((Oriol Amorós))) (@OriolAmoros) 11 de febrer de 2017

Ante esto la pregunta es:

Quién es el INCOMPETENTE?

1) Quién pone a disposición del Estado 4.500 plazas y el 50% del espacio habitacional? — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 12 de febrer de 2017

4/des de l'estima @jordievole,t'ofereixo una frase més ajustada. SI NO VOLS INCOMPETÈNCIA, GUANYA'T LA INDEPENDÈNCIA . Salut, sort i feina. — Lluís Llach (@lluis_llach) 12 de febrer de 2017

Diversos membres del Govern, d'ERC i del PDeCAT han lamentat que el periodista Jordi Évole critiqués durant el concert dels refugiats l'acció de les institucions, a qui va acusar d'escudar-se en la falta de competències. La consellera de Treball, Dolors Bassa, li ha replicat a Twitter que "no va de competències" sinó que l'asil només el poden donar els estats.També ha censurat el discurs del periodista la vicepresidenta catalana, Neus Munté, assegurant que "hi ha governs inactius davant la situació de les persones refugiades" però que la Generalitat, els ajuntaments i les entitats treballen per acollir-les. En la mateixa línia, el secretari d'Igualtat de la Generalitat, Oriol Amorós, ha lamentat que hagi posat en "el mateix sac qui combat la xenofòbia i qui la practica" i ha reiterat que l'executiu català va assistir convidat al concert.També han carregat contra Évole el diputat de JxSí Lluís Llach, i el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufían, entre altres. Finalment, Évole ha respost a les veus discrepants aclarint que va dir que "no només" era un problema de competències. "Important el només, que alguns obliden", ha etzibat.En concret, aquesta va ser la part del discurs del periodista que ha aixecat polseguera: "Penseu, autoritats, que el que esteu aplaudint des de la llotja també neix de la vostra incapacitat política per resoldre aquest tema. Sabem que alguns de vosaltres lluiteu i lluiteu per aconseguir que això no sigui així. Però altres us refugieu i dieu que és un problema de competències. Jo crec que no és un problema només de competències, sinó un problema d'incompetències".

