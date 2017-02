Un home de 44 anys d'edat, i amb residència a Igualada, ha denunciat davant la prefectura superior de policia de Melilla que un individu li havia venut en un bar de la ciutat "cocaïna en mal estat", ja que després de consumir-la "es trobava malament".Segons la denúncia, l'home ha explicat que els fets van passar prop de la mitjanit del passat dimecres 8 de febrer en un establiment del carrer Legión del barri del Real de Melilla, on un home que coneixi li va vendre droga.Fonts policials han confirmat la denúncia i han assenyalat que investigaran la veracitat dels fets que narra el denunciant, perquè en cas que sigui com ha detallat, el venedor de drogues seria detingut per un delicte contra la salut pública mentre el comprador també podria ser sancionat si el consum es va realitzar en un espai públic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)