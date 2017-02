Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home, de 30 anys i veí de Banyoles (Pla de l’Estany), com a presumpte autor d’un delicte de l’omissió del deure de socors, un delicte de conducció temerària i per originar un greu risc per a la circulació. L'home va envestir una motocicleta a Sils (La Selva) i va fugir del lloc sense auxiliar la víctima.Els fets van succeir el passat 7 de febrer, cap a tres quarts de dotze de la nit, al quilòmetre 695.5 de la carretera A-2, al terme municipal de Sils, on una conductora circulava amb la seva motocicleta en sentit nord. En deixar enrere una zona d’obres, un vehicle que circulava en la mateixa direcció va col·lidir contra la part posterior de la moto. El conductor del turisme no va afluixar la marxa i va arrossegar la moto i la seva conductora, que havien caigut al terra, uns 150 metres.Després de l’accident, el conductor del cotxe es va fer escàpol sense auxiliar la víctima. Ràpidament es van activar els serveis d’emergència que van atendre la noia i la van traslladar a l’hospital de Santa Caterina de Salt. Els agents de trànsit van obrir una investigació per tal de localitzar el conductor del vehicle fugitiu. Al lloc van recollir restes del cotxe que havia provocat l’accident, les quals van permetre determinar que es tractava d’un turisme Ford Focus de color negre.La investigació va avançar i, gràcies a la col·laboració ciutadana, ahir al vespre va culminar amb la localització i detenció del presumpte autor del fet. El detingut ha passat avui a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona i ha quedat en llibertat amb càrrecs.

