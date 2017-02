Manel Navarro, candidato de España a Eurovisión, reacciona con un corte de mangas ante las acusaciones de tongo. #ObjetivoEurovision pic.twitter.com/8jv76vNa6L — María Navarro (@MariaNavarro_C) 11 de febrer de 2017

El cantant seleccionat aquest dissabte per representar a Espanya en el proper festival d'Eurovisió, Manel Navarro, ha mostrat el seu disgust després d'aconseguir la victòria en una ajustada i tibant votació final, i entre crits de "tongo". "Ha estat un moment una mica desagradable", ha assegurat l'artista català a les seves primeres declaracions als mitjans després d'aconseguir el passaport a Kíev (Ucraïna)."Estic trist pels companys que, de ben segur, tindran una carrera molt llarga i pròspera", ha declarat Navarro després de les votacions viscudes en plató. "Estic molt content i ara a defensar a Espanya amb tot l'orgull del món" ha afirmat Navarro.El cantant de 20 anys nascut a Sabadell acudirà al certamen amb un tema pop del qual és coautor amb Antonio Rayo "Rayito". Navarro, que compon en anglès i canta de forma acústica o electrònica amb la seva guitarra, va començar compartint versions a les seves xarxes socials: fa tres anys va destacar amb la seva versió acústica de Hold On, We're Going Home, del canadenc Drake, i va aconseguir l'enregistrament del primer tema de la seva autoria, Brand New Day. Després del single Candle amb Sony Music, ha publicat Do It for Your Lover.

