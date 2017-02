"És evident que a Catalunya necessitem un canvi, ja, i a Ciutadans estem preparats per governar". Així ho ha dit Inés Arrimadas aquest matí en una entrevista al Canal 3/24 preguntada sobre la possibilitat d'un avançament electoral aquest any. En aquest sentit s'ha mostrat confiada que s'acabaran convocant comicis aquest any i ha criticat un "procés esgotat i esgotador" des del 2010.D'altra banda, a líder de C's s'ha referit al "diàleg" amb el govern espanyol i ha demanat que posi sobre la taula "reformes concretes, posant com a exemple el corredor mediterrani i el finançament. Ha estat aquí quan Arrimadas ha tornat a criticar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per la seva absència a la conferència de presidents autonòmics.Finalment, ha comentat la sentència que deixa sense efecte l'adhesió de Reus a l'AMI: "Ens agradaria que es pugui estendre a altres ajuntaments", ha afirmat, i ha defensat que els ajuntaments no han de destinar diners a la independència.

