Xavier Domènech, al congrés de Podem a Vistalegre Foto: ACN



El líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, considera que, tot i que Pablo Iglesias hagi estat el clar vencedor del congrés de Podem , Íñigo Errejón és un "actiu fonamental pel futur de Podem" i ha considerat que, al marge del paper que assumeixi a partir d'ara, seguirà sent "protagonista". De fet, ha argumentat que el paper de número dos és "més simbòlic que real" i s'ha mostrat convençut que hi haurà un "repartiment coral" en la nova cúpula de Podem. Les tesis d'Errejón tenen un gran suport entre els comuns en un moment en què estan plenament implicats en la construcció del nou subjecte polític que abanderen Ada Colau i el mateix Domènech.Domènech, que ha arribat al migdia a Vistalegre per saludar els seus socis del Congrés, ha assegurat que és "positiu" que Podem hagi tancat la fase del debat intern per agafar embranzida de cara a la construcció d'una alternativa al govern del PP. "S'acaba un cicle i comença una nova fase. Ara toca parlar de portes enfora", ha receptat el líder d'En Comú Podem.El fet que el projecte que abandera Iglesias quedi "reforçat" després de Vistalegre 2 no tindrà, segons Domènech, cap afectació en la construcció del nou partit dels comuns. "Hi ha dins de Podem un consens molt ampli sobre el fet que Catalunya ha de tenir un espai polític diferenciat i propi", ha conclòs Domènech.

