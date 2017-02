Joan Crosas ha estat rebut amb una ovació Foto: Carles Fiter

Els cantaires amb Joan Crosas Foto: Carles Fiter

Més de tres-centes persones han cantat els Esquirols aquest diumenge migdia a la plaça Major de Vic. D'una convocatòria a través de les xarxes socials, ha sortit una fantàstica cantada per commemorar la cançó Any 2017. Precisament la lletra diu: "El dia 12 de febrer de l'any 2017, totes les veus de la ciutat no parlen de res més. Conten d'un cas que ha passat a la maternitat, n'ha nascut un minyó si és que se'n pot dir minyó".I el 12 de febrer ha arribat. Entre la improvisada cantada, també ha aparegut per sorpresa un dels membres del mític grup osonenc: Joan Crosas, que ha estat rebut amb una ovació. Crosas ha explicat a aquest mitjà que "no podia faltar a Vic", quan es va assabentar de la cantada: "Això és fer tribu", ha dit emocionat. Crosas ha entonat amb tota la plaça Major cançons com Fent Camí, Arrels, Conte Medieval, i òbviament Any 2017.La cantada ha començat a les 12 en punt. Només deu minuts abans, hi havia grups de gent escampats per sota les arcades de la plaça. Tímidament s'han anat apropant sota el rellotge de l'Ajuntament. Finalment, grans i petits han recordat les cançons del mític grup d'Osona, espantant els núvols que cobrien la plaça Major. El concert ha acabat el clam "No n'hi ha prou", i s'han cantat un parell de cançons més que no estaven el repertori i han ressonat crits d'independència.Això sí la que ha posat el punt final ha estat un altre cop "Any 2017". Aquesta cançó dels Esquirols de l'àlbum Fent Camí va sortir a la llum fa més de 40 anys. El grup va estar format, entre altres, per Joan Crosas, Joan Vilamala i Terricabras, Dolors Roca, Josep Casadesús i Ramon Estrada.Dolors Casadevall, una de les impulsores de la convocatòria, s'ha mostrat sorpresa per l'èxit que ha tingut la cantada improvisada. Juntament amb un grup d'amics que cantaven a la parròquia de Sant Domènec de Vic als anys 80 i s'han anat trobant fins llavors, van decidir que cantarien el dia 12 de febrer de l'any 2017.Per això van llençar un missatge a la xarxa: "Recordes la cançó dels Esquirols? Si vols, porta una guitarra i el cançoner dels Esquirols". El que no es pensaven és que aplegués tanta gent: , "el Whatsapp fa meravelles", ha sentenciat.