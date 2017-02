Enhorabuena a Rajoy e Iglesias por renovar sus liderazgos. No tendría que ser así pero nosotros tendremos que esperar unos meses más 😉 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 12 de febrer de 2017

L'exsecretari general del PSOE i candidat a les primàries, Pedro Sánchez ha felicitat mitjançant un tuit a Mariano Rajoy i a Pablo Iglesias per "renovar els seus lideratges"."Enhorabona a Rajoy i Iglesias per renovar els seus lideratges. No hauria de ser així però nosaltres haurem d'esperar uns mesos més", ha publicat en el seu compte de Twitter.Així, a més de felicitar als renovats líders de PP i Podem, Sánchez ha expressat i recordat que queda encara fins a mitjan maig perquè el comitè federal de la seva formació ratifiqui al candidat triat com a secretari general després de les primàries.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)