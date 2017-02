Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona de 48 anys per conduir en sentit contrari durant uns quilòmetres, beguda i provocar un accident a Celrà (el Gironès), on s'hi van veure implicats dos vehicles més. Tot plegat va passar el divendres 10 de febrer quan la policia va rebre diversos avisos de conductors alertant d'un vehicle que circulava en sentit contrari per la C-66 en direcció a Celrà.Quan la policia va arribar a la zona es va trobar amb un accident provocat pel cotxe que conduïa l'acusada i el d'un altre conductor que va resultar il·lès. El sinistre però, va obligar a un altre conductor a sortir de la carretera per no impactar amb els altres dos.Tot i l'accident, la dona no es va aturar i va seguir uns quilòmetres més conduint en direcció contrària i sense fer cas de les indicacions de la policia, que l'advertia amb senyals lluminoses i acústiques demanat-li que s'aturés. Els agents van situar-se en paral·lel al cotxe de l'acusada, que, lluny de reduir la velocitat, va decidir continuar fins anar a parar a l'aparcament d'una gasolinera de la localitat.Un cop a dins els agents van optar per barrar-li el pas amb el cotxe patrulla al veure que la dona no tenia intenció d'aturar-se. Al final la policia va aconseguir que la dona desistís i van poder-la detenir.Un cop fora del cotxe els Mossos van voler fer-li la prova d'alcoholèmia però la dona s'hi va negar. Amb tot, els agents van comprovar que la conductora desprenia una forta olor a alcohol, tenia problemes per mantenir-se dreta fins el punt que s'havia de recolzar al vehicle per no caure, i no era capaç de respondre amb claredat a les preguntes que li feien.Per tot plegat la van detenir per un delicte contra la seguretat del trànsit, conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a fer la prova d'alcoholèmia. Després de declarar davant el jutge de guàrdia de Girona va sortir en llibertat.

