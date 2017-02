Un cop proclamat líder amb el control absolut de Podem, Pablo Iglesias ha promès "unitat i humilitat" a la militància, que s'ha fet sentir durant tot Vistalegre 2 reclamant que no es produeixi una fractura al partit. Caldrà veure què passarà a partir d'ara. El rostre del fins ara número dos del partit, Íñigo Errejón, és d'una tristesa i preocupació que no ha aconseguit ocultar. Sí hi ha hagut, però, abraçada entre els dos líders, que a partir d'ara hauran d'encarar la segona part del partit: com configuren la nova direcció i es reparteixen les quotes de poder.Iglesias ha celebrat que Vistalegre 2, el segon congrés de la història del partit, hagi estat un "exemple de fraternitat, intel·ligència i alçada política" mentre el PP celebra un congrés "a la búlgara". Ha reivindicat Podem com una força "del segle XXI" que avança mentre els partits "de la restauració", referint-se a PP i PSOE, "s'atrinxeren". Arrenca doncs, el seu mandat, entonant el discurs impugnatori que Errejón reclamava que calia moderar si es busca ser un instrument de majories.De fet, Iglesias ja ha avançat que serà "impossible no equivocar-se" quan s'han de prendre decisions de gran importància, però sí ha promès davant de les bases que Podem "mai s'equivocarà de bàndol". El secretari general ha donat el tret de sortida a un "gran moviment popular i un bloc històric" que empenyi per un "procés constituent" a Espanya.

