El periodista i escriptor Juan Soto Viñolo ha mort a l'Hospital del Vendrell, al Baix Penedès, a l'edat de 83 anys. Soto Viñolo va ser guionista durant 14 anys del consultori radiofònic d'Elena Francis i cronista taurí a El Periodico de Catalunya Nascut a Barcelona l'any 1933, Soto Viñolo va començar la seva carrera a Ràdio Espanya de Barcelona els anys quaranta i després va passar a Radio Nacional. Va ser guionista del programa d'Elena Francis, destinat al públic femení, i que va ser un fenomen sociològic a l'Espanya del franquisme. El programa va desaparèixer l'any 1984, però llavors el periodista va escriure el llibre Estimada Elena Francis, on recollia els casos més significatius del programa.Soto Viñolo va escriure biografies de personatges com els toreros Manolete i Paquirri, o de folclòriques com Lola Flores o Rocio Jurado. També es va dedicar a la crítica taurina i va manifestar la seva disconformitat quan el Parlament va prohibir les corrides de toros a Catalunya

